Nežnosti lažnih prerokov

Pandemije ne vplivajo dobro na človeško samozavest. V zdravih časih si še lahko nekako predstavljamo, da smo nesporni gospodarji nad vso živo in neživo naravo – zares, da smo krona stvarstva.Le da potem narava nad nas pošlje drobcene kronice, ki so velike okoli 50 nanometrov, in majčkeni skupki beljakovin in genskega materiala povsem iztirijo naše življenje. To je travmatično tudi brez telesnega trpljenja in pogoste smrti, ki jo covid-19 prinese okuženim. Veliko stisko čutijo tudi tisti, ki ostanejo zdravi. In takšne stiske se v družbi širijo veliko dlje kot sam izbruh virusne okužbe.To so časi, ko radi poosebljamo. ...