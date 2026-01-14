Nič drugega kot ure

Petnajst let čakanja na en sam film zveni pretirano, a v času, ko je skoraj vse »en klik stran«, prav takšna zamuda razkrije, kako se je spremenil naš odnos do časa in gledanja. V zadnjih dneh je avtor končno videl Marclayevo slovito 24-urno instalacijo The Clock, kolaž iz tisočerih filmskih prizorov, v katerem filmski čas teče popolnoma sinhrono z resničnim, kar odpira neprijetno natančno vprašanje, koliko smo še občutljivi za čas, ko ure neprestano merijo vse okrog nas.

Kolumna pokaže, zakaj delo, ki ga ne morete najti na youtubu in ki ga galerije ljubosumno varujejo pred množično dostopnostjo, deluje kot povabilo nazaj v analogno izkušnjo – v čase, ko je bilo treba za film fizično kam dlje kot do najbližjega zaslona. Avtor ob tem razmišlja, kaj pomeni »čakati« v dobi pretočnih platform in kako nas lahko film brez kamere še vedno ujame v popoln mindfuck časa.