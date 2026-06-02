Meja ni nujno konec sveta. Je kraj, kjer se jezik šele zares zave samega sebe.

»Nenavadno, da ste izbrali Trst,« je rekel eden od sogovornikov ob kavi, ko sem razlagal, kako smo na našem inštitutu organizirali strokovno ekskurzijo na temo slovenskega jezika. »Razumem, da ste začeli v Muzeju slovenskega jezika in knjige. Ampak zakaj zatem ravno Trst, če praviš, da je namen vaših ekskurzij predstaviti bistvo raziskovanja na posameznem inštitutu ZRC SAZU, torej v vašem primeru na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Trst zgolj zato, ker je blizu Štanjela, kjer je muzej slovenščine?« – »Sploh ne, Trst je za slovenščino izredno pomemben, je simbol za tisto, kar za jezik pomeni meja, a hkrati tudi simbol za vlogo prostora pri oblikovanju jezika v preteklosti in prihodnosti,« sem začel razlagati omizju. »Pomislite,« sem nadaljeval, »v Narodni dom, v simbol ...