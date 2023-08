Nismo sami

V nadaljevanju preberite:

Toda velika napaka bi bila, če bi ostali preveč zagledani v ta trenutek nacionalne solidarnosti, od njega pričakovali več pomoči, kot je realistično lahko prinese. Ne smemo namreč spregledati ključnega dejstva, da bi bila brez pomoči Evropske unije slika Slovenije v bližnji prihodnosti ta trenutek izjemno črna. Seveda, ob sami povodnji se nam je marsikdaj zdelo, da smo sami: da je pomoč iz tujine prepočasna in premajhna ter da se moramo v celoti opreti na lastne moči. Tudi to ni res: tudi če odmislimo materialno pomoč, ne smemo pozabiti, da so naši sistemi zaščite in preventive v veliki meri financirani s sredstvi iz evropskih skladov. A v prvem trenutku gotovo drži, da je država – in z njo vsi državljani – tista, ki nosi vse breme začetnega šoka in večji del prvih ukrepov.

Toda ko začenjamo razmišljati o obnovi, bi se bilo koristno zavedati, da bi vsa nacionalna solidarnost, vsa požrtvovalnost, ki smo jo občudovali v zadnjem tednu, vsa enotnost ljudstva in vsa sloga političnih elit bile povsem nezadostne, če bi se morali pri prenovi opreti izključno na lastne moči. Posledice tako obsežnih poplav, ki so zajele dve tretjini države, bi bilo zelo težko – ali sploh nemogoče – odpraviti, če ne bi mogli računati na mehanizme, ki jih je za to predvidela EU.