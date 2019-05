Njegovo bržanstvo naj prasca ubije!

Priznam, da sem navaden konvertit. Še pred dvema tednoma sem navijal za Barcelono in bil vzhičen, ko je znani Lionel izvedel nadmojstrski izstrelek mimo vseh fizikalnih pravil. A včasih postaneš navijač nogometnega kluba ne zaradi torpedovskih izstrelkov, mojstrskih preigravanj, atletske hitrosti, tehnične natančnosti ali golmanskih parad, ampak zaradi filozofskih nazorov nogometnega trenerja. V nogometnem svetu to sicer ni najbolj tipično, dopustiti pa morate, da je v istem svetu že po verjetnostnem računu kar nekaj čudakov.



Nemški ausländer Jürgen ni ravno običajen kader povprečne nogometne srenje, zato niti po sanjski zmagi ni mogel iz svoje kože in je izstrelil še eno Kloppovo, da so zmage angleških nogometašev v tekmah za evropske lovorike najlepši dokaz, kako si velika večina angleških klubov želi ostati v Evropi. »EU ni popolna, ampak boljše alternative nimamo. Angleškim volivcem bi morali dati prave informacije, ne populističnih, in Angleži bi se morali odločati še enkrat, saj ločitev še nikoli v zgodovini ni prinesla uspeha,« pravi nemški filozof na liverpoolskem trenerskem tronu.



Če torej politiki ne vzbujajo zaupanja ter raje razdvajajo ljudi in narode, božja previdnost vsaj tu in tam (ne ravno radodarno, sicer) pošlje kakega nogometnega preroka, ki na svoj način prižiga žarnice v glavah milijonskih množic iskalcev božje poti. Če že angleški kraljici ne kapne, da bi se bolj zavzela za razsvetljenstvo svojega naroda, mora kraljevsko funkcijo po sili razmer prevzeti na videz trivialen in uvožen nogometni trener, katerega skrbi se sicer vrtijo okoli hitrosti nog, parabole uporabnih žog, načinov izvajanja prostih strelov, kreganja s sodniki in druge umazane pritlehnosti.



Je pa Slovencem vsaj za perešček lažje, ko hrvaški prijatelji brez skrupolov zlahka operejo glavo tudi papežu Frančišku, ko začutijo potrebo. Ta se je odločil, da je treba preveriti nekatera zgodovinska dejstva o blaženem hrvaškem kardinalu Alojziju Stepincu. Če je tudi svetnik, pa bo treba vprašati višje instance. Frančišek je po tej svoji izjavi uvidel, zakaj hrvaški sosedje že dolgo vemo, da Hrvatom niti nebo ni meja. Toda Frančišek si ne beli glave, saj bi menda že Ikarus moral vedeti za pregovor, da kdor visoko leta, ponavadi dol pade.



Med koprskimi mestnimi fundamentalisti se je vnela razprava, zakaj župan Bržan omogoča turistični agenciji Atlas, da za goste potniških ladij nekajkrat na leto samo za 372 evrov ekskluzivno najame drugi najlepši slovenski (Titov) trg za kaki dve uri, ga zapre in na njem priredi krajši koncert ansambla Perpetuum Jazzile. Narobe je, ker omogoča zaslužek turistični agenciji. In narobe, ker se tuji turisti lahko ekskluzivno zabavajo na trgu.



K temu je treba dodati, da v večernih urah na Titovem trgu ponavadi niti crknjene mačke ne srečate. Zato trdim, da bi moral župan trg oddati brezplačno. Za dobro prireditev pa še primakniti 300 evrov. Glede ekskluzivnosti je pa tako: vsak dogodek, za katerega je treba plačati in hitro zmanjka vstopnic, je ekskluzivno samo za tiste, ki so dovolj zgodaj dovolj plačali. Podobno je tudi s koncerti Perpetuum Jazzile. Zanje je skupina turistov z ladij dovolj zgodaj pokupila karte. Da pa so gostje s križark pošteno čudni, ker se v tujini, kjer imajo tako izjemno priložnost, da bi se družili z izrednimi Koprčani, raje družijo med sabo in iz vate zrejo holivudske kulise tuje države, to pa tako ali tako vemo vsi na tem svetu. Dokler Koper ne bo imel dovolj idealnih gostov, ki mastno plačajo in se radi družijo z domačini (še bolj idealni bi bili, če bi plačali in sploh ne bi prišli), do takrat bodo menda morali sprejemati goste, kakršni se usujejo s križark. Lahko bi jim pa ob vsakem prihodu dali vedeti, da jih je lahko sram, če ne spoznajo lokalcev in njihovih presežkov ... Vsekakor se bodo morali odločiti, koliko naj turistom odprejo svojo vas. Lahko pa pred mesto nabijejo tudi napis: »Zgin'te, ker vas ne maramo!« Ne bi bili ne prvi ne zadnji.



Bo pa njegovo bržanstvo moralo v kratkem ubiti prasca. Tako je komentiral agent, ko je izvedel, da je direktorica gledališča Katja Pegan dobila nagrado tantadruj za življenjsko delo in dosežke koprskega gledališča. Prasec ni nič kriv, le gostija bo 6. junija in takrat bo menda treba na županov račun in na račun tantadrujeve slave nekoga zavrteti na ražnju.