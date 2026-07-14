Letos bom četrtošolcem ponudila možnost predstavitve mundialne kombinatorike

Vrhunski nogomet kajpada igrajo le izbranci. Kdo pa ga gleda? Pričakovali bi, da ga sme brez ovir, posmeha ali zadrege gledati vsakdo, naj bo še tako neroden. Ampak ni tako. Že davno sem spoznala, da se to za športno nenadarjeno odraslo žensko ne spodobi. Če so me domači, sploh kdo od naraščaja, zalotili pri spremljanju nogometa na televiziji, je to sprožilo val pripomb, kakršnih sem bila deležna le še ob gledanju kuharskih oddaj. Mar se, kdor sam ne brca ali kuha najmanj za osmico, res smeši z zanimanjem za nekaj, s čimer ne more ustvariti oprijemljivega doprinosa? K sreči duša z leti razvije nekaj impregnacije in se manj meni za omalovaževanje. V naši hiši je poleg mene gledala nogometne tekme samo mama, in še ta v svojem nadstropju. Skupno nama je bilo to, da sva se obe usedli pred ...