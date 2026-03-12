Nomen est omen

Morda je čas za nov ukaz cesarja Jožefa, ki bi nekatere med njimi, katerih izvorni poklici izumirajo, dokončno poslal v zgodovino.

Ime te spremlja vse življenje, pogosto pa iz raznoraznih vzrokov še pred imenom dobiš priimek. Tako je v porodnišnici vedno kakšen otrok, ki že ima priimek ali celo dva, namesto imena pa je zapisano le, da gre za dečka ali deklico. Priimek, ta dodatek imenu, te, če ga ne spremeniš ali zamenjaš za zakončevega, ves čas ne le spremlja, ampak tudi označuje, zato je dobro, če se čim bolj sklada s tvojim gesamtkunstwerkom. Kar pa je večkrat skoraj nemogoče – že poimenovanje otroka je loterija, ampak pri tem imajo starši vsaj možnost proste izbire, priimek pa je nekaj, kar se deduje iz generacije v generacijo, kot kos pohištva ali oblika nosu ... Moj priimek ni med najpogostejšimi: po podatkih statističnega urada je v Sloveniji na 2501. mestu, saj nas je bilo leta 2025 le 176, ki ga pokorno ...