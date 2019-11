Nosilka luči

Te, ki mislijo drugače, je odmevalo z gramofona sredi noči, »v belo hišo smo zaprli. Eni vrnejo se k nam, drugi bodo v njej umrli.« Pesem o drugače mislečih ljudeh, ki govorijo neznane jezike, se mi je tisto praznično najstniško noč zasidrala v spomin.»Pa vendar vedo morda več kakor mi, ki smo v svoj prav prepričani,« je odzvanjalo z gramofona z vklopljenim ponavljanjem do zgodnjih jutranjih ur. Pesem Svetlane Makarovič Norci so zunaj (pravzaprav celotna polovica albuma Nočni šanson) me je tisto noč prepričala globlje kot srednješolska zabava v sosednji sobi. Ker ni govorila samo o norcih.In še vedno je tako. V njenih ...