Nova oblačila za Masarykov pogreb

Japonski budisti poznajo tradicijo koanov. Koan je kratka anekdota, aforizem ali uganka. Na primer, eden najbolj znanih koanov se sprašuje, kako bi zvenel plosk ene dlani. Drugi koani povzemajo pogovore med budističnimi menihi. Takšen je tudi koan številka 21 v zbirki Vrata brez vrat – in ta koan je eno od najbolj šokantnih besedil budistične tradicije. Glasi se takole. Učenec pristopi k modrecu, izkušenemu menihu. S tresočim se glasom ga vpraša: Kaj je Budova narava? Modrec odgovori: Flek na palci. (Prva beseda je bolj vulgarna in najbrž ne sodi v Delo; rima pa se s »flek«.)