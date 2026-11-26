Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Pokazatelj tega, ali je neka oseba v mašineriji ameriške zabavne industrije prešla v legendo, je, kako pogosto se pojavlja v komičnih večernih oddajah ali na legendarni SNL (Saturday Night Live). Po eni strani gre za število šal, ki jih zbijajo na račun takšne legende, ali pa število skečev, ki ji jih posvečajo, po drugi pa za število vabil v tovrstne oddaje. V časih, ko digitalna sfera trasira trende in odmerja viralnost specifične osebnosti, se sicer lahko vprašamo, kdo ima več od tovrstnega referiranja na legendo, a vsekakor je očitno, da je bil Zohran Mamdani v enem letu poveličan v status nacionalne ikone (kar potrjujejo tudi nacionalna merjenja javnega ...