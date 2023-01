V nadaljevanju preberite:

Spoštovane potnice in potniki, dobrodošli na postaji Novi srednji vek. Cel dan ste garali za tuje pravno telo, ki se mu mitično reče kar d. o. o. Dali ste vse od sebe. Vse iz sebe. Enajst ur zavestnega dne ste z vožnjo vred pognali v sanje, ki smo vam jih privzgojili.

Bravo mi! Bravo vi! Čestitamo, ubogali ste, nagrado vam danes podelimo v obliki brezplačnega in brezstičnega tretjega vrtnega palčka, ki ga seveda dobite po nakupu prvega in drugega, če pa imate certifikat vdanega vernika/kartico zvestobe in zbrane vse nalepke za komplet nožev za na vikend, pa ste lahko še danes izžrebani!

Postali boste lastnik predmeta, ki si ga v popolni zbirki pripomočkov za smiselno preživljanje preostanka življenja želi vsak pošten tlačan: plastičnega samoroga za na plažo v barvah vaše najljubše trgovine.

Pridni, skratka!