Novi streli na koncu Balkana

Včeraj zjutraj so dremajoče prebivalce zbudili sirene, odmevi strelov iz avtomatskih pušk ter oblaki črnega dima, ki se je valil nad temno krajino. Specialne enote kosovske policije, opremljene z oklepnimi vozili, so začele akcijo v srbskih občinah na severu Kosova. Namen pohoda čezmerno oboroženih enot ni bil jasen. Sporočali so, da hočejo aretirati nosilce organiziranega kriminala, kar bi lahko pomenilo, da iščejo organizatorje likvidacije kosovskega oficirja Enverja Zymberija, ki so ga z natančnim strelom v glavo ubili julija 2011, ter politika Oliverja Ivanovića, ki so ga usmrtili januarja 2018. Oba sta poznala ozadje in ...