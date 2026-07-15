NUK II, spomenik čakanju

Če predpostavimo, da bo Nuk II nekoč vendarle zgrajen, in če se bo kdo iz prihodnosti oziral nazaj ter raziskoval proces gradnje nove stavbe Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, se bo gotovo čudil. Kakšna družba je bila to? Uživala je ekonomsko blaginjo, skoraj nič ji ni več predstavljalo tehnološke ovire, vse znanje ji je bilo dostopno v trenutku. Kljub temu ni bila sposobna zgraditi stavbe, ki jo je sama razglasila za izjemno pomembno. Generacije njenih najsposobnejših ljudi so vanjo vlagale znanje in trud, proces pa je trajal več desetletij. Gradnji Nuka II še nikoli nismo bili tako blizu, pa vendar se zdi, da smo znova skoraj na začetku. Pred približno letom dni so slovenski mediji poročali, da je projekt končno pripravljen, zemljišča so urejena, pripravljalna dela pa so že ...