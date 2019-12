O generalu, obsojenem na samoto

Obsodba generala je bila brutalna. Pogledujoč na čas, ko se je to zgodilo, bi lahko mislili, da so ga ubili, a bi bilo to po padcu berlinskega zidu vseeno prenevarno. Niso ga ne zaprli ne mučili, saj bi bilo to prelahko. Hoteli so hujšo kazen, takšno, ki jo čutiš in zaradi katere se vseskozi sprašuješ, ali si res naredil tako usodno napako. Predsednik države je generala obsodil na samoto, kazen, ki jo je tudi sam poznal in izkusil, zato je vedel, kako boli. Bolj kot grožnje, mučenja, zapor ali najbolj enostaven način odstranitve, likvidacija. Tudi predsednik je bil osamljen in zaprt, zato je poznal bolečino, ki jo je sam svoj ...