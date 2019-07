O mišicah in poletni mrhovini

Poletje je čas, ko si je pametno nabrati dobro zalogo zdravja, in s tem ne mislim predvsem tradicionalnih zdravilnih rož, ki jih je v teh osončenih dneh mogoče v njihovi maksimalni zdravilni kondiciji trgati po vrtovih, gozdnih obronkih, jasah in nepokošenih travnikih. V resnici ni slabo, če si človek, že zaradi vonja in poletnega razpoloženja, na sprehodu nabere zalogo šentjanževk, tavžentrož, rmana, sleza, gabeza, brusnic, arnike, srčnic in podobnih zeli, a ostaja dejstvo, da je glavna dolgoročna zdravilna korist tovrstnih podvigov brez dvoma sprehod in gibanje v naravi.Dovolj krepke in razgibane mišice so tisto, kar ...