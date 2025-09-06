O nesmrtnosti

V nadaljevanju preberite:

Verjetno ste že slišali. Na robu srečanja med kitajskim, severnokorejskim in ruskim voditeljem v Pekingu – za katerega uradni Peking emfatično trdi, da ga ne gre brati v protizahodnem, še najmanj protievropskem ključu, ruski predsednik pa je poskušal enako emfatično ustvariti nasproten vtis – so kamere ujele drobec pogovora med Putinom in Xi Jinpingom.

»V preteklosti je bilo redko, da je kdo živel dlje kot sedemdeset let, danes pa pravijo, da je človek pri sedemdesetih še vedno otrok,« je dvainsedemdesetletni kitajski gostitelj bodril svojega dvainsedemdesetletnega ruskega kolega.

Putinovega odgovora se ne sliši, so pa mikrofoni ujeli povzetek njegovega kitajskega prevajalca: »Z razvojem biotehnologije je mogoče človeške organe neprestano presajati, ljudje pa lahko živijo vse mlajši in mlajši, celo dosežejo nesmrtnost.«