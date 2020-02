O zamerah in odpuščanju

Konfliktne okoliščine, ko nekdo želi nekaj, drugi pa nekaj drugega, so sestavni del življenja. Kakšne posledice bo imel konflikt za odnos dveh vpletenih, je predvsem odvisno od njunega razumevanja nesoglasja. Če vsak od njiju sebe ločuje od svoje želje, je mogoče, da bosta v konfliktu želja in ne v konfliktu oseb. V tem primeru oba razumeta, da mu drugi ne želi izpolniti želje, da pa ga ne odklanja kot osebo. Zato konfliktov ne dojame kot zanikanje odnosa ljubezni, spoštovanja in prijateljstva. Čeprav je nezadovoljen, frustriran, drugega ne občuti kot sovražnika. Takšni so konflikti, ki nastajajo v čustvenih odnosih, kot so ...