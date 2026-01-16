Oboroženi jezni beli moški

Prezirani mladi moški vkorakajo v rekrutni center, iz njega pa odkorakajo z lepo plačo, orožjem in dovoljenjem, da v imenu domoljubja brutalizirajo kogarkoli.

Prebudil se je še bolj živčen kot običajno, četudi se živčen prebuja že leta, vse odkar se je s posttravmatskim stresnim sindromom vrnil iz izgubljene vojne v eni od tistih od boga pozabljenih držav. Čutil je nekaj med naveličanostjo in sveto jezo. Prejšnji večer se je prevesil v noč med prebiranjem zapisov na družbenih omrežjih, v katerih ženske takim, kot je on, pravijo jezni beli heteroseksualni moški, kot da bi to bila žaljivka. Zapletel se je v prepir, v katerem ni mogel zmagati, kljub temu da je posebni agent države, ki mu je za boj proti grešnim kozlom – priseljencem in levičarskim ekstremistom – potisnila v roke orožje in mu s tem dala neizpodbitno prav. Nihče se ne more opirati na argumente s svincem v prefrontalnem korteksu, si je večkrat mislil, ko so njega, vojnega veterana, ...