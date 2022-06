V kolumni preberite:

Prav zdaj je, medtem ko berete tole kolumno, ali pa malo prej ali malo potem. Poletni Sončev obrat namreč. Da v Sloveniji letos napoči prav danes ob 11.13, piše na spletu. To je po lokalnem času tisti poldan, v katerem nas ob pogledu v Sonce najbolj uščipne v vratnih vretencih. Kako šele one z iste geografske dolžine, ki dvignejo pogled na Rakovem povratniku, saj se morajo zazreti prav v zenit. Če bi bila danes tam, bi ne glede na morebitne komentarje o svoji prisebnosti legla na tla, si nadela obredna mrkovska očala in mežikala v nebo. Dokler sem polno aktivna učiteljica, to ne gre, zato dodajam zenitno Sonce ob poletnem solsticiju na seznam svojih upokojenskih želja.