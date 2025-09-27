Obrat v Beli hiši ali »narava okreva«

V nadaljevanju preberite:

»Narava okreva«, je bila splošna šala v obdobju po covidu, ko smo se po koncu izrednega stanja vrnili k običajnim problemom in neprijetnostim, ki so nas pestile pred tem.

Sumim, da so prejšnji teden, ko je Trump na družabnem omrežju objavil dolg zapis o Ukrajini, številni slovenski levičarji pri sebi podobno zavzdihnili: »Narava okreva.«

Trump je v prejšnjem tednu namreč dramatično obrnil ploščo glede Ukrajine in Rusije. Na začetku leta je, ob pomoči svojega podpredsednika, Zelenskega poskušal ponižati pred kamerami v Beli hiši, zdaj pa je najavil, da je po novem, »ko je temeljito spoznal vojaško in ekonomsko situacijo«, prišel do zaključka, da lahko »Ukrajina, ob pomoči Evropske unije, ZMAGA« in si pribori nazaj vse izgubljeno ozemlje.