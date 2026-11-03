Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Med pisanjem testa zareže v gosto tišino klic: »Men' še en list!!!« Dijaku je zmanjkalo papirja za pisanje. »Kaj pa čarobna beseda?« poskušam biti vzgojna. »Prec'!!!« Glasen krohot od vsepovsod. Tudi moj. Diagnostično ovržemo nesramnost; bil je samo hec. Celo če ga kdaj polomim pri kaki tabelski izpeljavi, se to najprej začuti v nekakšni otrplosti občinstva za mojim hrbtom, ko tisti bolj pozorni nehajo pisati in jim kmalu sledijo še drugi. Šele po nekaj sekundah za morebitni samopopravek sledi obziren dijaški komentar: »Tamle ste verjetno mislili pet iks in ne samo pet?« V nasprotju z občim mnenjem so mladostniki zelo obzirna podskupina človeštva. Vsaj do mene in ...