Od kod prihaja odgovor

Skoraj 220 let zbiramo vse, kar izide. Ker brez tega ni mogoče razumeti, kaj smo kot družba sploh bili in kaj smo danes.

Ko sem pred dobrim letom prevzela vodenje Narodne in univerzitetne knjižnice, je bil najpogostejši odziv mojih kolegov začudenje. Poznali so me namreč kot strokovnjakinjo na področju mednarodnih raziskovalnih infrastruktur, kot so sinhrotroni, viri nevtronov in druge velike znanstvene zmogljivosti, ki omogočajo vrhunske raziskave. Knjižnica se jim je zdela nekaj povsem drugega. Pa ni. Poenostavljeno povedano so knjižnice ena najstarejših raziskovalnih infrastruktur. Niso infrastruktura naprav, temveč knjig, ki so pravi pospeševalnik in trkalnik idej. Jana Kolar. FOTO: Jože SuhadolnikAleksandrijska knjižnica v Egiptu, ki je želela zbrati vse tedanje znanje sveta, ni bila le zbirka zvitkov, temveč prostor za učenjake, ki so tam živeli in delali. Prizadevanje za celovitost je šlo tako ...