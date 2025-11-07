Od kumbaye do kominterne

V kolumni preberite:

Bravo, Zoki!, se zdi, da odmeva po zahodnem internetu od čestitk, zdaj ko je bil za župana največjega združenodržavnega mesta izvoljen demokratični socialist Zohran Mamdani – modelski levičarski kandidat, ob katerem ne zaudarja od postanih konceptov razrednega boja, partije, zatiranja političnih nasprotnikov in svobode medijev. Vse je čisto, urejeno in po demokratičnih standardih. Mamdani je politik, ob katerem so danes dovoljene sanje, že jutri pa ga čaka nov dan. Levičarji vseh strani neba složno ploskajo, vsi bi bili radi del zmagovite zgodbe ter imeli čim manj opravka z dejanskimi socialističnimi vladami v državah, kot so Venezuela, Kuba, Nikaragva, Kitajska, Vietnam. Nobena skrivnost ni, da naše lokalne levice ostajajo izjemno šibke in da tako rekoč ne obstaja nič takega, kot je solidarna mednarodna levica, četudi se sočasno povezuje in internacionalizira globalna skrajna desnica.