Od modernistične utopije do blatne distopije

Bežigrajska soseska BS3 je eden zanimivejših primerov socialistične urbanistične ambicije. Zasnovana je bila kot vzorno moderno naselje: svetli stanovanjski tlorisi, zeleni pas med bloki, raznovrstne in povsod prisotne skupne površine, trgi in otroška igrišča. Na vzhodnem robu, ob prometnici, ki napaja sosesko, sta umeščeni dve gruči stolpnic, ki tvorita značilno silhueto mesta.

Modernizem je verjel, da dobra arhitektura lahko izboljša življenje in ob tem je bil zelo racionalen. Industrijsko ponavljanje se odraža v »copy-paste« urbanizmu, kjer se enaki motivi trgov, parkov in ulic predvidljivo zrcalijo po celotnem območju. Vedno enaki, a vsakokrat nekoliko drugačni. Urbanistično zasnovo sta oblikovala Mitja Jernejc in Vesna Ferluga, arhitekturo pa Ilija Arnautović.