Od naslavljanja izzivov k reševanju problemov

Te dni mešamo, zbijamo in gradimo z zemljo. V Centru za gradnjo z zemljo poteka tradicionalna poletna delavnica, katere namen je raziskovanje gradnje s tem arhaičnim materialom in približevanje tradicionalne metode sodobni arhitekturi. Iz kupov ilovice, ob ritmih udarcev orodij in živahnem vzdušju navdihujočih pogovorov nastaja nova arhitektura. Nekaj čarobnega, a nič skrivnostnega – le lokalni material, človeško delo in igriva želja po raziskovanju.

Medtem ko politiki že leta govorijo o zelenem prehodu, trajnosti in »naslavljanju izzivov«, mi neposredno odkrivamo, kakšen bi lahko bil del tega prehoda v praksi. In v praksi je v Sloveniji gradnja z ogljično nevtralnimi naravnimi materiali še vedno skoraj nemogoča ali vsaj precej težja kot gradnja z ogljično težkimi materiali.