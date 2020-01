Od ustnice do zadnjice

Ko se s prihodom novega leta konča veseli december, napoči čas za normalizacijo prebave. Dva družinska rojstna dneva, božični in novoletni prazniki v mesecu dni so za moja prebavila vsako leto večji zalogaj. Priznam, da mi gre v zakonu ljubezen tudi skozi želodec. Ženina rozinova potica, katere levji delež predstavlja nebeško mehak in sladek nadev, zahteva nenehno pozornost in neskončno ljubeče tesanje v iskanju popolnega reza, ki ga nikoli ne dosežem, saj potice pred tem vedno zmanjka. Če vprašate mene, se december ne bi smel imenovati veseli, ampak debeli. Ni čudno, da se v božičnem času (v krščanskem svetu se zgodba ...