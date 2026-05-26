Odgovor EU na industrijsko politiko tekmic

Pod črto lahko ugotovimo, da industrijske politike ni tako preprosto izvajati, če ni domače razpoložljivosti surovin ali njihove predelave.

Gospodarska konkurenčnost in krepitev odpornosti domače industrije sta prednostni nalogi Evropske unije. Čisti industrijski dogovor EU (EU Clean Industrial Deal) je načrt, ki ga je evropska komisija predlagala na začetku leta 2025 ter je namenjen pospeševanju razogljičenja in hkrati zagotavljanju prihodnosti evropske proizvodnje. To naj bi dosegli z ukrepi, kot so elektrifikacija za znižanje stroškov energije in povečanje naložb v velike zelene industrijske projekte. Cilj je povečanje povpraševanja po proizvodnji do okolja prijaznih izdelkov v Evropi. Ker nekaj evropskih trgovinskih partneric v osnutku vidi otežene okoliščine za svoje proizvajalce, je to potrditev, da je načrt na dobri poti, da vendarle zaščiti evropsko industrijo. Marca letos je evropska komisija predlagala uredbo, ki ...