Odjavljanje jedrne Evrope iz unije

Evropska unija nima življenjske stamine, ki jo je imela 20 let mlajša. Družbeni dogodki zadnjega desetletja so protievropske občutke zbudili v mnogih ključnih evropskih državah, kjer se že nekaj let krepi skrajna desnica, ki lahko uspeh pričakuje tudi na letošnjih evropskih volitvah. Tudi ta predvolilni mesec smo lahko slišali zlajnano mantro, ki jo politični analitiki na plano privlečejo vsakič, ko beseda nanese na nizko volilno udeležbo na evropskih volitvah in splošne resentimente do EU. Njihovo spoznanje se glasi, da nezanimanje ljudi za evropsko politiko izhaja iz njihovega nepoznavanja evropske politike. Skratka, ne le politiki, tudi politični analitiki bi ljudstvo raje zamenjali, kot ga razumeli.