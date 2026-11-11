Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Odločitve so sestavni del našega življenja, nekatere so bolj, druge manj pomembne, določene sprejemamo čustveno, pri drugih poskušamo biti karseda premišljeni, nekatere sprejmemo impulzivno, v trenutku navdiha, druge pa po neskončnem cincanju. Neodvisno od načina sprejemanja se kakšna odločitev izkaže za dobro, druga spet ne. Ko smo se odpravljali na služenje v JLA, sem na razgovoru po temeljitem premisleku komisiji sporočil odločitev, da me zanimajo raketni sistemi, s skrito željo, da bi ves vojni rok presedel z igralno palico v roki in v simulatorju igral računalniške igrice. Na krajevni skupnosti so člani komisije skrbno prisluhnili moji odločitvi in se ...