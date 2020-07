Odpornost – novo zlato digitalne dobe

»On je jaz, jaz sem on. On je pameten, jaz pa vedno večji moron.« Pravi pevec skupine Icotovi zobi v pesmi #Hešteg, ko gleda svoj pametni telefon.Še pomnite časov pred korono? Na Švedskem so eksperimentirali s šesturnim delovnikom. Cilj je bil doseči, da bi se tehnološki napredek poleg povečane produktivnosti pri delu odrazil tudi v višji kakovosti življenja. Francozi in Nemci so ponoči odklapljali službene strežnike, da bi presekali bolezen sodobnega sveta, ko je treba biti vedno, povsod in takoj na voljo.Slišati je bilo o digitalnem razstrupljanju. Potem pa je udaril virus in prej marsikje plaha digitalna transformacija je ...