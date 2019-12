Odprimo borzo za politične legionarje

Poslanci so v eni sami ljubljanski noči dolgih nožev razgalili vse svoje težave zaradi ene same ministrice z angelskim imenom. Če je Levica glasovala proti Angeliki, se zdi še logično – levica in angeli pač ne gredo skupaj. Ko se jim stemni pred očmi, je v temi vsak vrabec črn turboliberalen nadangel s kapitalističnimi krili, ki namesto poslancev uničuje svet. Ta zamaknjena drža pri rezanju ministričine kandidatke je pravzaprav povsem v duhu adventnega časa, ki prinaša v naše duše menda mir in dobro.Nerazumljivo je tudi, da so ministrici z angelskim imenom nasprotovali Toninovi ali Janezovi. Ti zadnji so se bolj ustrašili ...