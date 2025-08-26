V nadaljevanju preberite:

Ker o stomatologiji nimam pojma, sem na spletni strani revije najprej preveril, katere so njihove ključne besede. Med njimi je bilo »beljenje zob«. In tako se je ideja za izvirno znanstveno raziskavo rodila kar sama. V objavo sem jim ponudil članek, v katerem sem povezal zakonodajo o istospolnih partnerskih skupnostih z zobozdravstvom in trdil, da se istospolni pari po uzakonitvi porok pogosteje odločajo za beljenje zob in maksilofacialno kirurgijo, ker želijo biti lepi na poročnih fotografijah. S pomočjo umetne inteligence sem spisal kratek povzetek raziskave in ga poslal Olivii z nedolžnim vprašanjem, ali bi bila tovrstna raziskava zanimiva za njihovo revijo.