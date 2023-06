Odtegnitvena kriza

V kolumni preberite:

Kaj se zgodi, če je vsak posameznik povsem svoboden akter, ki se odloča neodvisno od drugih? Za odgovor se ozrite na slovenske avtoceste. Namesto nevidne roke, ki bi na stotisoče voznikov po skrivnostnih pravilih urejala v gladko tekoč stroj proste izbire, dobimo nepregledne kolone, kolektivno uničevanje prostora in podnebja ter nepreštevne ure zapravljenih življenj. V kabini vse večjih strojev za kurjenje bencina je pet sedežev, od katerih so štirje prazni. Emisije iz izpuhov planet vsak dan bolj segrevajo na pot brez vrnitve; v zastoju motorji tečejo v prazno, ne da bi v zameno ponudili hiter in efektiven premik do destinacije. Avtomobilski zastoj je morda eden izmed najbolj neposrednih dokazov o neracionalnosti prostega trga.