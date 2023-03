Ograjene soseske

V kolumni preberite:

Pred enim mesecem sem pisal kolumno o ambicijah novega ministrstva za solidarno prihodnost in se spraševal, zakaj šele solidarna prihodnost in ne sedanjost. Isti dan, ko je bila kolumna objavljena, so me klicali z ministrstva za solidarno prihodnost in potrdili termin intervjuja z ministrom, za katerega sem zaprosil že nekaj dni prej. Veselil sem se srečanja. Pripravil sem vprašanja o tem, kako bodo uresničili to, česar ni uspelo še nikomur prej. Intervju bi objavili v prihajajoči številki Outsiderja. Dan pred napovedanim intervjujem sem dobil sporočilo, da moramo žal preložiti termin, ker je minister ravno takrat zaseden. Razumevajoče sem prosil za nov datum, a ga do danes še nisem prejel.