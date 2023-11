Ohranimo pričakovanja

V nadaljevanju preberite:

Nobelova nagrajenka Annie Ernaux v romanu Leta zapiše: »Bolje je bilo živeti brez pričakovanj pod levico kot pa se nenehno razburjati pod desnico.« S tem opisuje družbenopolitično vzdušje v Franciji konec osemdesetih let, ko sta se prvič soočila socialistični predsednik Mitterrand in njegov desnosredinski protikandidat Chirac. Kmalu za tem je sledil padec železne zavese in vsa zatirana in revna ljudstva iz sovjetskega komunističnega režima so prišla do dolgo želene svobode. Veličastni moment je zbledel, ko so ta uboga ljudstva izrabila svobodo; prva stvar, ki so si jo svobodno privoščila, je bil šoping. Pisateljica opisuje, da je s tem zbledel občutek sreče, ki so ga do takrat imeli na zahodu, da v nasprotju s trpini na vzhodu oni uživajo velik privilegij svobode.

Zdi se, da je takšna družbena klima tudi pri nas. Spremembo oblasti pred dobrim letom in pol so spremljali veliki upi na pozitivne družbene spremembe.