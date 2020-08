Oljke niso po sto evrov

Sredi aprilske histerije smo tu svarili: »Ste že rezervirali poletne počitnice? Naenkrat bo šesti julij in ne boste več mogli iz svoje občine.«Koga pa je v paničnem aprilu brigalo, kako bo z dopustom avgusta! Še pred zgolj tremi meseci so vrhunski »doktorji« znanosti, kralji, govorci in župani pozdravljali uniformirane lipicance, ki so podili ljudi s plaž, strašili so okužence, gobavce, kozavce, netopirčane ... Zdaj dopust dokazuje, da je močnejši od virusa in da virus najhitreje mutira v glavah.Če bi že aprila rezervirali sobe, bi jih celo v boljših hotelih za polovico tiste cene, ki jo danes plačate v zanikrnih ...