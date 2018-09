Opice, debele babe in stari cucki  

Se še komu zdi, da ljudje postajamo slabši od zveri? Boris Dežulović, politični komentator, nam je v zadnjem TV-intervjuju nalil veliko čašo čistega vina. Ne pravijo mu zaman glas razuma na Balkanu. Kaj je takega povedal začudenim pred ekrani? Pohvalil je internet, vse njegove prijetne in pozitivne plati, nazadnje pa priznal, da ni bilo modro pričakovati, da bo zaradi njega – interneta – na svetu več modrosti. Omenil je »idiote«, ki so preplavili svetovni splet in ga spremenili v »sovražno polje«. »To je čas idiotov. Civilizacija idiotov,« je pribil.



Tudi ameriški zvezdnici, komedijantki Roseanne Barr, so možnosti, ki jih ponuja internet, še pa še prirasle k srcu. Trumpova vneta podpornica od vsega najraje tvita. Kljub temu, da je pozornost na družbenih omrežjih vzbujala v glavnem z rasističnimi izjavami, so ji na ameriški televiziji ABC odstopili prostor za komedijo Roseanne. Je le pritegnila na milijone gledalcev. Zlato jajce, torej, ki nosi denar. Nakar si je Barr privoščila tvit: »Muslimanska bratovščina in Planet opic sta imela otroka=vj«. Pod vj je mislila na Valerie Jarrett, temnopolto nekdanjo svetovalko Trumpovega predhodnika Obame. To, da je svetovalko ob dveh zjutraj primerjala z opico, je seveda v trenutku obžalovala in tvit zbrisala ter se javno opravičila za neokusno šalo. In je še obljubila, da zapušča tviter. Še prej je potožila, da ima dovolj tega, da jo zaradi prehitrih prstov, ki da so posledica uspavalnih tablet, napadajo in ponižujejo. Farmacevtska industrija je skočila pokonci, rekoč, da rasistični izpadi niso stranski učinek nobenega zdravila, televizija ABC pa se je sodelovanju z zvezdnico kljub temu, da je pred ekrane z vsako serijo privabila milijone ljudi, odpovedala.



Tudi mala Slovenija premore ljubitelje tvitanja. Božidar Novak, ustanovitelj komunikacijske skupine Spem, je med njimi. Mladina piše, da Novak omrežje oziroma sledilce že skoraj desetletje »bombardira s svojimi domislicami«. Nazadnje je enega od tvitov namenil tudi antropologinji, doktorici antičnih študij Svetlani Slapšak. Veliki komunikacijski mag in mojster javne besede je tvitnil: »Domoljubje ni zastarelo. Vedno bolj moderno je. Zastarela je stara debela baba Svetlana Slapšak, ki take neumnosti piše za@vecer in uredniki, ki ji to omogočajo.«



Maja letos je prišel gospodarski minister Zdravko Počivalšek v Hrastnik podpisat 26-milijonski dogovor za razvoj zasavske regije. V prostorih galerije so ga čakali gospodarstveniki, saj se v svežnju enajstih projektov Zasavju nasmiha prek dvesto novih delovnih mest, čakali smo ga novinarji z mikrofoni, diktafoni in kamerami, in čakali so ga župani treh zasavskih občin, kamor se bodo v naslednjih letih stekli milijoni: hrastniški Miran Jerič, trboveljska Jasna Gabrič in zagorski Matjaž Švagan, tudi v vlogi predsedujočega razvojnega sveta regije. Minister Počivalšek je zamujal kakšne pol ure. Zbrani smo si krajšali čas s pomenkovanji: tu ena skupinica, tam druga, v kotu tretja … Kar pride nekdo povedat, da minister končno prihaja. Hrastniški župan v vlogi prvega gostitelja je prvi pohitel, da visokega gosta sprejme, kot se spodobi. Tudi zagorski župan se je brž odlepil od skupinice in pohitel, kot zahteva protokol in bonton, ven pozdravit ministra, ki mu lahko priznamo precejšen posluh za Zasavje. Trboveljska županja je obstala na mestu in zroč za zagorskim županskim kolegom zbranemu krogu polglasno »tvitnila«: »Poglejte ga, starega cucka, kako se mu mudi.« In zdaj naj ji na županskih volitvah dam svoj glas?!



P.S.: Naslove prič iz Hrastnika hranimo v uredništvu.