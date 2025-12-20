Orbán morda že išče azil …

Nova afera bo bržkone dodala kisika kampanji Orbánovega izzivalca, ki je v zadnjem mesecu začela kazati znamenja pešanja.
Poskusi oblasti, da bi afero pometla pod preprogo, so dokončno spodleteli, ko so po spletu zakrožili posnetki fizičnih zlorab v domu, ki ga je upravljal Juhász. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
Prejšnji teden so trge in ulice Budimpešte napolnili protestniki. To ni sicer nič novega. Madžarska politika se je že pred dvema desetletjema preselila na ulice in tam v dobršni meri tudi ostala. V zadnjih petnajstih letih je še vsak Orbánov izzivalec moral najprej pokazati, da zna napolniti trge in ulice: to ni vselej pomagalo k zmagi, a je predpogoj, da se ga sploh jemlje resno.
Orbánov tokratni izzivalec, nekdanji vplivni Fideszov član Péter Magyar, je že lani pokazal, da to zmore. V strogo političnem pogledu so tudi množični protesti v Budimpešti v zadnjem tednu predvsem kazanje mišic v pričakovanju pomladnih parlamentarnih volitev.
Sprožilec so bile zlorabe v vzgojnem zavodu za mladino, ki ga – kakšno presenečenje – vodi direktor, zlizan z Orbánovim režimom. V javnost so pricurljali ...
