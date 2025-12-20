Orbán morda že išče azil …

Nova afera bo bržkone dodala kisika kampanji Orbánovega izzivalca, ki je v zadnjem mesecu začela kazati znamenja pešanja.

Prejšnji teden so trge in ulice Budimpešte napolnili protestniki. To ni sicer nič novega. Madžarska politika se je že pred dvema desetletjema preselila na ulice in tam v dobršni meri tudi ostala. V zadnjih petnajstih letih je še vsak Orbánov izzivalec moral najprej pokazati, da zna napolniti trge in ulice: to ni vselej pomagalo k zmagi, a je predpogoj, da se ga sploh jemlje resno. Orbánov tokratni izzivalec, nekdanji vplivni Fideszov član Péter Magyar, je že lani pokazal, da to zmore. V strogo političnem pogledu so tudi množični protesti v Budimpešti v zadnjem tednu predvsem kazanje mišic v pričakovanju pomladnih parlamentarnih volitev. Sprožilec so bile zlorabe v vzgojnem zavodu za mladino, ki ga – kakšno presenečenje – vodi direktor, zlizan z Orbánovim režimom. V javnost so pricurljali ...