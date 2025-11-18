Orient na domačem dvorišču

Leta 1978 je Edward Said objavil knjigo z naslovom Orientalizem. V njej pokaže, kako je Zahod ustvaril popačeno in pogosto ponižujočo, hkrati pa tudi romantizirano podobo Orienta. Ta, poudarja Said, sploh ni resničen kraj, temveč zahodna fantazijska konstrukcija. Zahod si je Vzhod izmislil kot nekaj eksotičnega, iracionalnega, lenega in nevarnega. Ustvaril je tako imenovanega Drugega, nasprotje samega sebe: mi smo racionalni, oni čustveni; mi delavni, oni leni. Ta podoba ni nastala zato, ker bi vzhodne družbe res bile takšne, ampak zato, ker je bilo tako lažje upravičiti lastno nadvlado. Orientalizem je bil orodje za upravičevanje kolonializma in imperializma.