Ostrina podtalja

V nadaljevanju preberite:

»Imam priložnost ubiti enega največjih konservativnih glasov v državi in to priložnost bom zgrabil.« Dvaindvajsetletni Tyler Robinson je napad na Trumpovega aktivista Charlieja Kirka, ki je nedavno umrl pod streli mladeničeve puške, načrtoval in utemeljil s prizadevanjem za prekinitev oblastnega sovraštva …

Sredi julija 1921 so dvajsetletni mladeniči na zagrebškem nabrežju Save razpravljali o politični sliki v novi jugoslovanski državi.

Vznemirjalo jih je zlasti oblastno preganjanje komunistov, ki so najresneje med političnimi subjekti zahtevali reševanje perečega socialnega vprašanja ob vstopu v industrijsko dobo.

»Ko smo nekega dne brali v časniku, da je Milorad Drašković v Delnicah na počitnicah, smo malodane istočasno prišli do sklepa – te nepričakovane in edinstvene priložnosti ne smemo zamuditi. S tem imenom so bila povezana vsa nasilja, vse krivice, ves cinizem in surovost vladajočega razreda,« se je desetletja kasneje spominjal eden od njih.

Za izvršitev atentata na notranjega ministra v odstopu se je takoj javil Alija Alijagić, ki je podobno kot tovariši verjel, da ni uspešnega družbenega boja brez prelivanja krvi.