Ovca, ki se je ne bojimo več

Zunaj je bilo mrzlo, ustrezne opreme za prevoz vzorcev pa niso imeli. Eden od raziskovalcev je zato epruvete grel kar v žepu srajce, sodelavka pa jih je med vožnjo zataknila za naramnico modrčka. V teh skromnih okoliščinah se je julija 1996 rodila ovca, ki je kmalu zatem vznemirila ameriškega predsednika, Vatikan in svet. Na inštitutu Roslin blizu Edinburgha so iskali učinkovitejši način izdelovanja zdravil. Ovce so že znali gensko spremeniti tako, da so v mleku proizvajale zdravilne beljakovine, a postopek je bil nepredvidljiv. Ko so februarja leta 1996 propadle celice, pripravljene za poskus, jim je ostala le zaloga zamrznjenih celic mlečne žleze šestletne ovce. Zamisel, da bi kot nadomestilo uporabili prav te, se je večini zdela nora, saj so bile celice odrasle živali že močno ...