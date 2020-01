Ovce, vse je v redu!

Če ste količkaj povprečni Šentflorjanci, vas zdajle prav mogoče od nekod gledajo ovce. Tiste iz jaslic. In če imate količkaj srca, vas te ovce gledajo pomirjeno in blago, saj jih na širnem mahu niste pustili tavati samih, ampak ste jim dobrosrčno odredili pastirja. Če pa imate še občutek za darila, ste nekam med ovce in hlev umestili še tri modre z Vzhoda. – O drobnici bo govor. O ovcah in pastirjih ter o tem, kdo ali kaj smo mi.»Tako se to dela!« me je prešinilo ob ogledu oglasa britanskih konservativcev na decembrskih volitvah, v katerem njihov vodja Boris Johnson zelo posrečeno parodira prizor iz filma Pravzaprav ...