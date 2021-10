Pa še pošten pljunek

V nadaljevanju preberite:

Opravičujem se, a skrajni čas je za besedo ali dve o pljuvanju. V spodobni družbi se ta akt ponavadi diskretno preskoči, toda razmere so se spremenile. Še pred kratkim se je beseda uporabljala predvsem v prenesenem pomenu. Opljuvati koga je pomenilo, da se je na tarčo usulo nekaj negativnih ocen in sramotitev.



Zdaj pa, bog se nas usmili, se poleg zmerjanja, hruljenja in kruljenja uveljavlja tudi zaresno pljuvanje. Ko kdo poroča o tem, je velika verjetnost, da pravzaprav opisuje, kako je nekdo energično vrgel slino in sluz iz ust – na tla, pred nekoga, celo naravnost v človeka …