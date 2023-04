Pamet, nespamet in stvari srca

V nadaljevanju preberite:

O členu zakona, ki določa, da mora biti v elektronskih komunikacijskih in kontrolnih napravah omogočena izbira slovenščine in upoštevan slovenski črkopis, so na ministrstvu še januarja lani trdili, da je dovolj jasen, prejšnji teden so sporočili, da lansko stališče ni pravno zavezujoče.

Kdaj se bo kaj spremenilo? Konec februarja obljubljene javne razprave o spremembah zakonodaje ni od nikoder, vodji službe za jezik, ki je trdil, da je člen jasen, je ministrica za kulturo odvzela pooblastilo za vodenje službe.