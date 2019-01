Pametnejši odneha

Koprčani so izgubili spomenik bizarnosti. Z odstranitvijo spomenika smo izgubili meter za pamet.

Novi koprski župan Aleš B. je nedavno ustrelil kozla. Ni ravno streljal. Se je pa v svojem polit-ustvarjalnem laboratoriju dokopal do spoznanja, da napis »Pametnejši popusti« nad vhodom v koprsko javno stranišče za tržnico nikakor ne sodi tja.Napis je nesmiselen in ni dvojezičen, kot to zahtevata ustava in koprski občinski statut, je pojasnil. Tako se znajdejo v Kopru. Ko nimajo dobrega izgovora, ga položijo na lisičji rep.Napis, da pametnejši popusti s podpisom P B (torej nedvomno prav on - Popovič Boris) je do nedavnega krasil vhod v javna stranišča. Zdaj je izginil in tukaj se nam kaže prvi kozel. Teoretiki si še zmeraj niso povsem na jasnem, kaj je z napisom želel sporočiti slavni Koprčan. Morda to, da ima mimoidoči, ki je v stiski in ga tako ali drugače pritiska, pravzaprav srečo, ker je v tistem trenutku na tistem mestu najbolje zanj, če popusti in gre na stranišče. Taka je najbolj dobronamerna teoretična analiza modrega sporočila.Malce bolj podkovani v Kopru vedo, da je tedanji župan za 20 mesecev zaklenil vrata javnega stranišča, ker so se mu zamerili lastniki bližnjih lokalov. In jih je na ta način res strogo, prestrogo kaznoval. Mimogrede pa je kaznoval še tisoče drugih v različnih, vendar konkretnih stiskah. Po 20 mesecih pa ga je prešinila modrost. Ni čisto odnehal, ampak ob dodatni pameti popustil.In zakaj je Bržan, ali v medvladju celo že sam PB, dal odstraniti napis? Preprosto: znebiti se je hotel enega redkih dokazov Popovičeve pametnejškosti. Brez napisa ne bomo nikoli več vedeli, ali je bil Popo Veliki res kdaj tudi pametnejši. Ali je sploh mogoče biti pametnejši. In niti tega, zakaj se je nenadoma (če je bil res PB) odločil odpovedati popuščanju. Koprčani so izgubili spomenik bizarnosti. V pozabo tone spomin na eno hujših tortur iz koprske zgodovine. Z odstranitvijo spomenika smo izgubili meter za pamet.Je pa seveda še ena teorija, ki bi lahko opravičila oba: bivšega in zdajšnjega šefa mesta, ki v novem letu diha, sicer brez lučk, ampak pod svobodnim soncem. Morda pa tisti, kdor koli je že snel tablo, tega ni naredil brezglavo, z namenom uničevanja spomenika. Morda ga bo prej ali slej spet prilepil. Tokrat nad vrata na Verdijevi 10 (sedež občine). Tam bi trenutno bolje služil. Slehernik pred vsakim straniščem prej ali slej popusti. Če je pametnejši, seveda. Sicer nosi posledice - sam!Jatica talibanov se je iz Kopra očitno preselila v Piran. Skoraj 60 let so v Portorožu spoštovali kiparske mojstrovine iz edinstvene galerije skulptur pod zvezdami v Evropi. Izdelali so jih kiparski kalibri svetovnega slovesa. Prav nič jih ni motilo, ko so te kipe postavili sredi Kopra, sredi Lucije, na mejni prehod Škofije, na Valeto, pred Piran, v Portorož, v parke, ob ceste, na trge, pred hotele, itd. Ko pa so eno od vseh mojstrstev postavili v krožišče pri Tomiju, je nekomu iz omenjene jate počil film in dobil je v trenutku 120 papagajev, ki so kar tekmovali v zaničevanju umetniške izpovedi. Nenadoma je facebook zagorel od »vrhunskih« umetnostnih kritik o krajinski arhitekturi in vsi so nenadoma postali doktorirani esteti. Beseda je dala besedo in zanetila skrunitev umetnine. Portorož je postal Sarmolandija, kipu so dodali nože in vilice. Za nameček so podobni tiči popackali še Lenassijev spomenik na Trgu prekomorskih brigad v Portorožu.Od sarme do razbijanja nesladkane estetike, od tu do zažiganja knjig v slogu Fahrenheita 451 in prepovedi določene glasbe, je samo še majhen, zelo majcen korak. Portorož je v takem okolju pozabil na svobodno sonce in naredil velik, ma velik korak nazaj, daleč od časov, ko so Janez Lenassi, Jakob Savinšek in drugi na Formi Živi začeli brusiti, gladiti in ljubiti beli istrski kamen. Po zaslugi doktoriranih portoroških telebanov. Vedno smo slutili, da vsak narod premore kvalificirano število butcev. Po zaslugi facebooka imamo zdaj tudi kvalificiran dokaz in imena zanje.