Trajnostno ne gradimo zato, da bi rešili svet. Ampak zato, da mi tukaj in zdaj lahko živimo bolje in bolj zdravo.

Človeštvo v svoji neizmerni pohlepnosti ne pozna meja. Vse, kar je pod zemljo ali na njej izčrpava in uničuje, da bi zadovoljilo svojo lakoto po zlatu, dragocenostih in moči. Polja in zemlja so izropani do zadnjega koščka rodovitnosti, da bi pridelali več, kot sploh lahko porabimo. Gore so prevrtane z rovi in predori, izdolbene, izpraznjene, da bi pridobili kovine in kamenje za palače in spomenike. Morja so zasuta z nasipi, da bi pridobili nova zemljišča – naravna meja med kopnim in vodo je izničena. Divje živali so iztrebljene ali tik pred izumrtjem, če le njihova koža, zobje ali meso prinašajo dobiček. Naravni red je porušen: zemlja je iznakažena, gozdovi posekani, reke preusmerjene, vse v imenu napredka in bogastva. Vse to ni posledica pomanjkanja, ampak pretirane želje. Družba ne ...