Paradoks (ne)razvitosti

Pretekli teden je prinesel vzrok za veselje pri doseganju novega mejnika v slovenskem gospodarstvu. V osnovi niti ni bil tako nepričakovan, saj smo bili po realni rasti BDP leta 2022 (5,4 odstotka) med članicami z nadpovprečno rastjo (EU27: 3,5 odstotka). Vseeno gibanje realnega BDP in BDP na prebivalca, merjenega v pariteti kupne moči, ni vedno usklajeno, saj je kupna moč odvisna ne samo od realne vrednosti blaginje na prebivalca, temveč tudi od relativnih stroškov življenja.

Kupna moč povprečnega prebivalca Slovenije se je lani po podatkih Eurostata približala 92 odstotkom povprečja Unije in bila s tem dve odstotni točki višja kot predlani. To nas je uvrstilo na šesto mesto med državami članicami, pri čemer so relativno razvitost najbolj povečale Irska (statistična posebnost merjenja), Grčija in Hrvaška; v zadnjih dveh državah je bilo to povezano predvsem z okrevanjem turizma.