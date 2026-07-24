Paradoks varčne svetlobe

Ameriški ekonomist William Nordhaus je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja kupil približno deset kilogramov drv, jih zakuril v domačem kaminu in izmeril količino svetlobe, ki jo je oddajal ogenj. Zanimalo ga je vprašanje, ki se sliši nenavadno, a je morda eno boljših meril napredka, kar jih premoremo: koliko časa mora običajen človek delati, da si prisluži uro umetne svetlobe? Za sodobne tehnologije je odgovor na dlani, za oceno razmer v preteklosti pa je bilo treba svetlobo najprej izmeriti in jo nato preračunati v takratne zaslužke. Po Nordhausovih ocenah bi moral prazgodovinski človek za količino svetlobe, ki jo običajna tisočlumenska žarnica odda v eni uri, skoraj šestdeset ur zbirati in pripravljati drva. Babilonski delavec, katerega mezdo in ceno sezamovega olja poznamo s ...