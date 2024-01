Paradoksi plačne pogajalske centrifuge

V nadaljevanju preberite še:

V trgovski verigi Tuš so zaposleni v zadnjih izdihljajih lanskega leta s stisnjenimi zobmi preklicali stavko, ki so jo predvideli za 30. december, torej zadnji delovni dan pred najdaljšo nočjo. S stisnjenimi zobmi zato, ker niso dosegli ključne stavkovne zahteve – izenačitev osnovne plače prodajalcev z višino minimalne plače v državi. Sindikat Tuša je zato že napovedal, da s tem ne zaključujejo svojega boja. Sprejeli so namreč ponujeni kompromis vodstva trgovske družbe, torej 1180 evrov bruto osnovne plače, kar je 23 evrov pod trenutno minimalno plačo, ki pa se bo do konca meseca v skladu z zakonom pričakovano zvišala. Za koliko natančno, še ni znano, saj imajo delodajalci in sindikati na to različne poglede.

Delavci Tuša seveda niso edini, ki vztrajajo z zahtevo po izenačitvi osnovnih plač z minimalno.