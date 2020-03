Paralelne epidemije

Očarljivo je, kako hitro se širita stroka in »stroka«. Še pred nekaj tedni so se z vprašanji epidemiologije, virologije in zdravstvene statistike ukvarjale le maloštevilne znanstvenice in znanstveniki, ki so po mukotrpnem osnovnem študiju medicine ter nato magistrski in doktorski specializaciji posvetili več let, včasih desetletij, raziskovalnemu delu. V zadnjih nekaj dneh se je njihovo število neverjetno razmnožilo, kot dokazujejo družbena omrežja in spletni forumi. Častni doktorat iz guglanja koronavirusa ima dandanes skoraj vsakdo z dostopom do spleta.Hobi epidemiologija je, kot kaže, postala zelo popularna tudi pri nas. ...